Il rilancio di Davide Frattesi. La partita di Lecce potrebbe aver rappresentato un momento di svolta nella stagione del centrocampista nerazzurro, arrivata al termine di un mese nel quale il suo nome è stato protagonista più nelle trasmissioni di calciomercato che in campo.

Oggi il Corriere dello Sport dichiara ufficialmente chiuso il "Caso Frattesi", considerando le dichiarazioni del diretto interessato dopo la partita in Puglia. Il quotidiano romano non esclude un tentativo in extremis da parte della Roma, ma le possibilità che poi l'Inter accetti restano ridottissime: impensabile che i giallorossi arrivino a soddisfare la richiesta di 45 milioni. Tutto rimandato a fine stagione.

Intanto Frattesi ha recuperato la giusta serenità e per Inzaghi resta una carta preziosa: non è Barella, ma in certe partite le sue caratteristiche sono decisive. E la partita di Lecce ne è un esempio chiaro. "Se i dialoghi con Inzaghi sono stati senz’altro un fattore. Altrettanto significativo è stato l’appoggio che il centrocampista romano ha trovato nello spogliatoio. Il gruppo è uno dei segreti dell’Inter. E lo si è capito anche dalle parole di Lautaro in merito proprio a Frattesi. Insomma, i compagni lo hanno sostenuto, ma lo hanno anche invitato a restare per continuare a condividere tutti assieme certi momenti, inseguendo altri traguardi", si legge.

