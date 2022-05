L'ipotesi di vedere Paulo Dybala con la maglia della Roma la prossima stagione da suggestione è diventata un’ipotesi. Lo ribadisce il Corriere dello Sport , che analizzando la situazione dell'argentino riferisce come il giocatore abbia cominciato a pensare al giallorosso dopo la semifinale contro il Leicester. "La passione dei tifosi, per un argentino ultimamente immalinconito dal ripudio della Juventus, lo ha spiazzato. In più l’effetto Mourinho non lo lascia indifferente. Per questo, confrontandosi con il suo staff, ha dato la disponibilità ad aprire un tavolo, dopo aver passato diverse settimane a immaginarsi all’Inter", si legge sul giornale romano.

Il suo agente Jorge Antun vuole comunque attendere altre offerte per tirar fuori il meglio dal nuovo contratto per il suo assistito, anche perché la Roma non può proporre stipendi da 8-9 milioni di euro netti. "Inoltre - aggiunge il Corsport - la politica dei Friedkin sulle commissioni, che negli affari moderni diventano ricchissimi bonus d’ingresso, può rappresentare un freno all’accordo. La proprietà ha imposto a Tiago Pinto di non pagare agli agenti più del 10 per cento del contratto stipulato. Se Antun non accetta di adeguarsi, la trattativa non potrà mai entrare nel vivo. Da ultimo, ma non per importanza, va considerato l’aspetto tecnico. Dybala, se può scegliere, preferisce giocare la Champions. Ecco perché l’Inter, che pure rischia di perdere Perisic ed è a sua volta alle prese con una ristrutturazione finanziaria, rimane in corsa. Senza parlare dei club esteri più forti, che per il momento non hanno cercato Dybala".

