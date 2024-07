Il ritorno sul campo di allenamento di Marko Arnautovic è slittato ad oggi, ma l'appuntamento potrebbe essere domani. L'attaccante era già ieri ad Appiano ma è stato rispedito a casa per qualche linea di febbre. Questo quanto precisa il Corriere dello Sport che si concentra poi sull'austriaco in ottica mercato: anche se finora la dirigenza dell'Inter ha escluso un suo addio è comunque chiaro che l'arrivo di Taremi ha cambiato le gerarchie in attacco, con l'ex Bologna scivolato a quarto attaccante.

Per completare il reparto l'Inter punta un elemento capace di saltare l’uomo e di creare superiorità come Albert Gudmundsson, secondo il Corsport ora "decisamente più lontano" anche perché per un affondo servirebbe fare spazio in rosa: ergo, insieme a Joaquin Correa dovrebbe partire pure Arnautovic, complicato da sistemare per i suoi 35 anni e il suo ingaggio da 3,5 milioni. Con il risparmio dell'ingaggio dell'austriaco, l'incasso del prestito di Valentin Carboni al Marsiglia (il giornale sostiene che in realtà non dovrebbe superare il milione, con diritto di riscatto a 35-36) e l'introito della cessione di Martin Satriano (l’Inter vorrebbe incassare 10 milioni ma probabilmente si accontenterebbe anche di 6-7), "ecco che Marotta e Ausilio si ritroverebbero con qualche risorsa per andare a caccia di un altro attaccante, evidentemente con facilità e capacità di dribbling". Da qui a fine mercato ogni scenario è possibile, ma al momento la priorità resta il difensore.

