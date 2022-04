È di ieri la notizia della data del recupero tra Bologna e Inter, gara non disputata lo scorso 6 gennaio per i noti problemi di Covid-19 all'interno dello spogliatoio rossoblu. Mercoledì 27 aprile dovrebbe giocarsi il match tra la squadra di Mihajlovic e quella di Inzaghi, ma il condizionale è d'obbligo come spiega il Corriere dello Sport. "Il 13 aprile di fronte al Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli e a sezioni unite, l'Inter discuterà il ricorso presentato il 21 marzo nel quale chiede il 3-0 a tavolino - si legge -. In attesa delle decisioni del Collegio di Garanzia, dunque, la Lega si è portata avanti... con il lavoro e ha fissato le date degli eventuali recuperi. Ribadiamolo: eventuali perché, in caso di 3-0, sarebbero chiaramente cancellati".