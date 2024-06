Il Corriere dello Sport insiste: pur volendo rinforzare l'attacco con Gudmundsson, insieme a Taremi, Inzaghi spingerebbe perché Arnautovic non debba fare le valigie, anche a costo di andare verso un’esclusione dalla lista Uefa.

Secondo il quotidiano romano, infatti, il feeling tra l'austriaco e lo spogliatoio nerazzurro è totale e il tecnico non vorrebbe alterare nessun equilibrio creatosi nella stagione appena finita. Ma la dirigenza - secondo il CdS - non sarebbe d'accordo e ha messo Arnautovic sul mercato. Gudmundsson arriva solo se parte lui. E Correa, l'altro esubero del reparto offensivo.

Gudmundsson, che non vedrebbe l’ora di trasferirsi in nerazzurro, ha dato la disponibilità ad attendere l'Inter. Tuttavia, “piazzare” l’austriaco si annuncia tutt’altro che facile per l'età e per l'ingaggio pesante. Soluzioni possibili? Arabia Saudita o Turchia più di altre. L'Inter spera nella vetrina dell'Europeo. E chissà che nel blitz di ieri in viale Liberazione di Petralito, intermediario internazionale, con importanti canali in Germania, non abbia dato la disponibilità a sondare qualche "terreno".