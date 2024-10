Arriva un altro indizio sul possibile matrimonio tra Alessandro Antonello e la Roma, dove ricoprirebbe il ruolo di amministratore delegato. Ieri il manager, sotto contratto con l’Inter nel ruolo di CEO dell’area finanziaria, è sbarcato nella Capitale con un volo proveniente dalla Svizzera. Lo rende noto oggi tra le sue pagine il Corriere dello Sport.

Il giornale romano aggiunge che, stando a quanto filtra, l'attuale a.d. nerazzurro ieri non era però all'Olimpico per assistere alla partita di Europa League contro la Dinamo Kiev. Insomma, la tappa a Roma avrebbe altre motivazioni di base anche se "tutto lascia pensare che abbia stabilito un rapporto proficuo con la proprietà, in attesa dell’incarico ufficiale che potrebbe essere annunciato in tempi rapidi". Sembrano dunque abbandonate le piste che portano a Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci.

