Per il prestigio, ma anche per i ricavi. L'Inter sfiderà il Feyenoord con l'obiettivo di passare ai quarti di finale di Champions League e, di conseguenza, aumentare i suoi incassi UEFA che, dopo la League Phase, sono arrivati a poco meno di 90 milioni di euro. La qualificazione al turno successivo della competizione frutterebbe ai nerazzurri un bonus di 12,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 10,6 milioni della passata stagione, portando la cifra totale a 98 milioni di euro, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa quota andrebbe aggiunto il potenziale incasso da botteghino per la sfida in casa con una tra Bayern Monaco e Bayer Leverskuen.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!