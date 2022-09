Nelle ore in cui la Giunta del Comune di Milano ha disposto l’avvio del Dibattito Pubblico sul nuovo San Siro, Calcio e Finanza snocciola tutti i numeri relativi ai ricavi che contano di realizzare Inter e Milan se dovesse andare in porto il progetto. Sulla base delle stime più recenti, si legge, i due club meneghini prevedono di incassare 120,4 milioni di euro a stagione, escluso IVA, dalla costruzione del nuovo impianto cittadino. Questo dato, rivisto al ribasso di circa tre milioni rispetto al novembre del 2019 (123,9 milioni all’epoca), emerge da documenti ufficiali che i colleghi hanno potuto visionare.

Le fonti di entrata sono state divise in due: il comparto stadio e il comparto plurivalente. Il primo tiene in considerazione tutte le attività legate alla struttura, dai naming rights al food & beverage, passando per sponsor e altri eventi. Il secondo, invece, riguarda le entrate da centro congressi, uffici, parcheggi e le attività commerciali.

In proporzione, le società confidano di incassare i due terzi del totale, 80,1 milioni di euro, dalle attività legate allo stadio, mentre i restanti 40,3 milioni deriverebbero dal comparto plurivalente. "Va ricordato che i 120,4 milioni di euro in questione sono ricavi incrementali, poiché non tengono conto dei 'ricavi da matchday, dedicati alle manifestazioni sportive'. Questo significa che il dato finale sarà composto dai ricavi incrementali e dai ricavi da ticketing (abbonamenti e biglietteria per le varie partite che si disputeranno nella struttura)", viene precisato nell'articolo di C&F.

Ecco le cifre nel dettaglio (comparto stadio):

Naming Rights – 17.880.000 euro

Altri Sponsor – 9.000.000 euro

Parcheggi – 1.000.000 euro

Concessioni/Merchandise (net) – 5.500.000 euro

Tour/Museo – 18.129.000 euro (1 mln di visitatori all'anno stimati)

Visite Turistiche – 12.000.000 euro

Eventi Corporate/Concerti – 11.400.000 euro