DigitalBits non ha versato neanche un euro dei 24 milioni che sarebbero spettati all'Inter per la stagione 2022-23 come da accordo stipulato per la sponsorizzazione della maglia. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, che ha consultato il bilancio di Inter Media and Communication, non è stata saldata neanche la terza e ultima rata prevista nel contratto.

"Digitalbits - si legge nel documento - non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro (di cui la prima rata da 8 milioni di euro emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023)", e non ha versato bonus ad oggi scattati "per un importo complessivo di 1,25 milioni di euro (di cui 1 milione di euro a ottobre 2022 e 0,25 milioni di euro a gennaio 2023)". Inoltre, spiega ancora la società milanese, “il partner non ha ancora presentato il progetto, previsto contrattualmente, relativo all’integrazione dell’ecosistema digitale di Gruppo, appena rinnovato dal nostro club.