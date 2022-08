"Chi gioca nell'Inter deve sempre ambire a vincere dei titoli, lo insegna la storia e non sono io a dirlo. Noi siamo qui per questo, poi alla fine vince solo una. Bisogna darsi da fare e bisogna essere pronti al sacrificio per fare meglio". Così Samir Handanovic a SkySport nell'immediata vigilia di Lecce-Inter. "Fondamentale che questo gruppo resti intatto. Ci conosciamo bene, tra di noi c'è coesione. Manca un difensore a livello numerico, ma ci penserà la società".