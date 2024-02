Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Luton, valido per il quinto turno di FA Cup, il tecnico del Manchester City, avversario dell'Inter in finale di Champions lo scorso anno, è tornato a parlare della squadra di Simone Inzaghi: "Guardate ora alla qualità dei nostri avversari in Inghilterra e in Europa - ha detto Pep Guardiola -. Guardate l'Inter. Stanno volando in Italia e l'anno scorso si diceva, 'abbiamo beccato l'Inter in finale...'".

"Noi sapevamo quanto fossero forti e guardate ore, vinceranno lo Scudetto se non accadrà qualcosa di strano e vincono le gare con tre o quattro gol di scarto e Champions League hanno battuto un avversario incredibilmente forte come l'Atletico Madrid. Per cui tutto è difficile e questo è il motivo per cui il mio messaggio è di non prendere nulla per scontato".

