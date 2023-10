Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini prende le difese di Nicolò Barella dopo le calunnie di questi giorni in merito al caso scommesse: "Ti ho visto crescere e ho sempre visto soltanto serietà, valori e la famiglia come punto di riferimento. Avanti per la tua strada, Nicolò #Barella!", ha evidenziato su X Giulini, dimostrando vicinanza a Barella, cresciuto a Cagliari prima di aver spiccato il volo nella direzione dei colori nerazzurri.

Ti ho visto crescere e ho sempre visto soltanto serietà, valori e la famiglia come punto di riferimento. Avanti per la tua strada, Nicolò #Barella! pic.twitter.com/NeKVVlanPS — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) October 20, 2023