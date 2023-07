Intervistato da TVPlay, l'ex portiere dell'Inter, Sebastian Frey ha svelato un retroscena legato alla rottura tra l'Inter e Romelu Lukaku: "Mi è stato detto che poco prima di fine stagione c’è stato uno scontro tra Inzaghi e Lukaku e li c’è stata una rottura. Confermo che oggi le due strade che potrà prendere Lukaku sono la Juventus e l’Arabia Saudita".

Sui portieri:

"So che il Bayern non ha certezze sul rientro di Neuer, sui tempi. Se mi metto nei panni del Bayern Sommer è affidabile e fanno fatica a liberarsene. Ci stanno pensando e fanno bene. Lo vedrei bene per l’Inter. Su Audero e Musso li vedrei bene più alla Fiorentina. Non so se sono pronti per l’Inter che deve essere protagonista. A questo punto io farei un sacrificio per Trubin. Deve comunque prendere due portieri urgentemente”.

L'attacco:

Oggi l’Inter ha Lautaro che è la punta di diamante. Thuram è interessante. Poi hai Correa. Penso ci voglia un altro attaccante di primo livello. Morata forse potrebbe essere quello più complementare con quello che hai già, anche perché è pronto. Più di Balogun o Wahi, che comunque sono profili interessanti”.