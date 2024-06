Il trio de Gli Autogol a casa di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana è protagonista di un'intervista a tema calcistico e culinario per il brand Di Marco - Pinsa, nel corso della quale sceglie, da buon romano, la sua pinsa preferita all'interno di un menù tutto azzurro: "Scelgo la Tricolore".

Primo Europeo per te, che sapore ha?

"Bellissimo, perché è la prima volta e perché rappresentare il proprio Paese in un evento così importante è un onore".

Quanto le tue origini romane hanno influito sul tuo carattere e il modo di giocare?

"Sicuramente abbastanza sul piano del carattere, sono un po' estroverso e caciarone. Per l'aspetto calcistico avere società importanti in un bacino d'utenza come quello romano è importante".

Avresti mai pensato qualche anno fa di arrivare a questi livelli?

"A livello tecnico no, nel senso che mi sono dovuto sgrezzare di anno in anno. Però per tutto il resto ho sempre avuto le idee abbastanza chiare".

Che rapporto hai con la squadra azzurra?

"Bello con tutti, col vantaggio di essere caciarone che aiuta a fare amicizia abbastanza in fretta".

Chi è il più caciarone della squadra?

"Do un indizio, è biondo...".

C'è qualche giocatore col quale hai condiviso esperienze fuori dal campo?

"In generale dico Gianluca Scamacca che abitava a cento metri da casa mia. Che pinsa mangerebbe? I gusti sono semplici, Tricolore anche per lui. Poi si fida di quello che prendo".

Quanto tempo passavate alla PlayStation?

"Abbiamo fatto delle belle giornate all'epoca. Ma oltre all'allenamento non c'era molto da fare a Sassuolo, passavamo il tempo così. Tra una partita e l'altra ci divertivamo così".

C'è una Nazionale del passato nella quale avresti voluto giocare?

"Sì, quella del 2006 è rimasta indimenticabile. L'ho vissuta da bambino".

E il gol che avresti voluto fare in Nazionale?

"Il rigore di Fabio Grosso contro la Francia".

Quanto sei emozionato da uno a Frattesi?

"Frattesi... Che numero è? Magari il 16, il mio numero di maglia all'Inter. Poi in Nazionale varia di più".

