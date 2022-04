Neanche il Covid sembra più fermarlo. Christian Eriksen è tornato da top, come ha orgogliosamente affermato ieri lo stesso agente Martin Schoots a Radio Marca dopo il gol meraviglioso gol di martedì al Parken di Copenaghen con la maglia della Danimarca. Una rete che ha lasciato tutti a bocca aperta, specie a ripensare all'ultimo match dell'ex 24 interista su quel prato. "Speriamo che abbia conservato qualche gol anche per noi" ha detto ridendo il manager del Brentford, Thomas Frank che in conferenza stampa rassicura i tifosi circa il match di oggi con il Chelsea: "Chris è pronto e non vede l'ora di giocare contro i Blues".