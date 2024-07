Definito il Modric albanese, Feta Fetai è un centrocampista albanese in forza all'NK Lokomotiva Zagreb e una carriera tutta da scrivere. Intervistato da Supersport.al ha parlato anche del connazionale Kristjan Asllani, "il giocatore che mi motiva di più" come ha ammesso lo stesso diciannovenne.

"La sua carriera è in crescita e gioca in un grande club come l'Inter, ha fatto ottime prestazioni anche agli Europei ed è un giocatore molto importante per la Nazionale albanese - ha continuato -. Ho due obiettivi per il futuro. Il primo è giocare in uno dei 5 migliori campionati d'Europa. Il secondo è entrare a far parte della Nazionale A il più presto possibile".

