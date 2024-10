Felipe Melo è un doppio ex del Derby d'Italia, ma il brasiliano è rimasto molto più legato ai suoi anni a Milano. Ecco la sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

Come vede Inter-Juve?

"I nerazzurri sono i più forti del campionato, ma la Juve di Motta è grande. Thiago ha fatto un lavoro enorme lo scorso anno a Bologna. È un derby e tutto può succedere, ma da interista penso vinceremo anche grazie al fattore campo. La Juve ha bisogno di più tempo, ma se vince... vola".

Chiellini la definì “una mela marcia, il peggio del peggio”, lei rispose dicendo che lui non ha etica. Vi siete chiariti?

"È un grandissimo professionista, io ero arrivato alla Juve giovane e spesso ci litigavo. Ha parlato di me nel suo libro, ma ho 4 figli: cosa mi metto a litigare? Chiariremo, però non è mio amico".

Litigò anche con Thiago Motta durante un Juventus-Inter per una sua “manata” a Balotelli.

"Ha fatto l’attore, col Var non mi avrebbero dato neanche giallo. Ma sono cose che rendono un derby caldo. È stata l’unica volta in cui ho litigato con Thiago".

La sua carriera si avvicina alla fine… qualche rimpianto?

"Sarei potuto restare alla Fiorentina. Io amo Firenze, l’unica bimba che ho è nata lì. Ma alla Juve mi ci spedirono. Avessi avuto l’esperienza di oggi mi sarei imposto".