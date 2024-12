Non è riuscito a colpire la sua ex squadra Dusan Vlahovic, rimasto a secco nel match contro la Fiorentina e beccato dai tifosi viola con epiteti anche pesanti che hanno portato l'arbitro dell'incontro Maurizio Mariani a sospendere il match per due minuti. Il serbo della Juventus, rimpiazzato all'82esimo dall'altro ex Nico Gonzalez, chiude quindi il suo 2024 a quota 17 reti segnate in campionato e fallisce l'aggancio a Marcus Thuram, che con i suoi 18 gol chiude quest'anno con la soddisfazione di essere il marcatore più prolifico della Serie A nell'arco dei 12 mesi.

A completare il podio c'è l'atalantino Mateo Retegui, a quota 16. Una prima parte di campionato 2024-2025 non brillantissima porta Lautaro Martinez ad occupare il quarto posto con 15 gol realizzati davanti al nigeriano della Dea Ademola Lookman che si ferma a 13.

