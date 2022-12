Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff ha affrontato i temi relativi al Mondiale in Qatar, lui che in qualità di Senior Football Advisor per la FIFA è uno degli uomini più vicini a Infantino, ma ha anche parlato di Inter e di Serie A.

L’’impressione sul Mondiale?

"Credo sia riuscito completamente, è una competizione incredibile, con stadi molto belli".

La Francia è la più forte?

"No, se c’è il Brasile. Forse può essere favorita perché i giocatori sono uniti. E poi c’è una cosa che ha solo la Francia: l’attacco alla profondità. Gli altri giocano sempre sui piedi".