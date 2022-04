Il campionato di Serie A si avvicina alla conclusione e i club iniziano a ragionare anche sui ricavi in arrivo dai diritti televisivi. La posizione in classifica pesa particolarmente per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi, anche se la metà degli incassi viene distribuita in maniera equa tra tutte e 20 le società.

In base a classifica attuale e risultati si può quindi stimare quanto ciascun club incasserà. Nelle stime della redazione di Calcio & Finanza - che lascia fuori dal conteggio "il 12% dei ricavi, che viene distribuito tra i club in base agli ascolti delle gare in tv (tema su cui la Lega Serie A sta ancora valutando come muoversi, considerando la questione DAZN e Auditel)" - spicca l'Inter, che nella situazione attuale sarebbe il club con l'incasso più elevato: il totale che entrebbe nelle casse del Biscione (sempre considerando che resta al di fuori il 12% legato agli ascolti e che la classifica può cambiare) al momento sarebbe di circa 72,5 milioni di euro, divisi in 23,5 di parte uguale, 17,6 di tifosi allo stadio, 4,0 di storia, 10,4 per i risultati degli ultimi 5 anni, 16,9 per la classifica 2021/22. A seguire il Milan (70,6 milioni), la Juventus (66,6) e il Napoli (59,1).

Nella stagione 2021/22 saranno distribuiti ai club circa 940 milioni di euro complessivi.