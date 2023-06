Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, negli studi di Sky Sport ha parlato del futuro di Davide Frattesi, centrocampista neroverde conteso sul mercato da Inter, Milan, Juventus e Roma. "Rassegnato? In queste stagioni ha confermato ciò che pensiamo di lui. E' cresciuto di stagione in stagione, ha dimostrato di avere grandi qualità e pochi al mondo hanno alcune caratteristiche come le sue. Credo sia il momento giusto per andare via. Quanti gol ha nelle gambe? Dipende molto dal sistema di gioco, ma sa anche difendere. Ci mette tanta dedizione negli allenamenti, ha corsa e intensità e non è poco per un centrocampista".

L'allenatore del Sassuolo ha commentato anche l'acquisto di Thuram da parte dell'Inter. "Parliamo di un acquisto importante, è molto forte. I parametro zero hanno il loro perché. Se l'Inter ha deciso di investire su un giocatore del genere, ritengo che sia uno molto forte per il nostro campionato"