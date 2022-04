Nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter. Come riportato da Radio Continental in Argentina, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Fabrizio Angileri, 28enne del River Plate.

Il classe 1994, di piede mancino, può disimpegnarsi tanto sulla fascia sinistra che su quella destra e, dettaglio importante, va in scadenza dal prossimo mese di giugno. Un affare a costo zero, quindi, che tornerebbe utile qualora Perisic dicesse addio. Angileri, tra le altre cose, dispone anche del passaporto italiano.