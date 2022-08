All’Inter da medico arriva nel 1995 e poi ritorna nel 2014: il caso Eriksen è stato il più duro mai affrontato? "Beh, anche quello di Kanu non fu facile: fu operato negli Usa per il rimodellamento di una valvola cardiaca con una tecnica innovativa. Qua nessuno dopo avrebbe potuto fare sport professionistico e, invece, lui ha giocato per anni in Premier. È stato uno dei primi “miracoli” della medicina sportiva. E i progressi ora consentono a Eriksen di giocare con defibrillatore".

Eccetto il cuore, l’arto che più l’ha tormentata?

"Curare il ginocchio di Ronaldo è stato molto pesante, stressante: la tendinopatia ha portato a due operazioni. Avevamo il migliore del mondo fermo per quasi un anno e mezzo, un’ansia per tutti".

Chi l’ha stupita, invece, negli anni per... “sanità”?

"Non mi ricordo di aver mai visto Zanetti su un lettino. Ma per doti aerobiche direi pure Recoba: aveva una struttura eccezionale che pochi conoscono. Le doti tecniche, invece, sono note: non fosse stato pigro, avremmo visto Messi 20 anni prima...".

Quanto c’è del lavoro di uno staff medico in uno scudetto?

"Tanto: Spalletti quantificava in 6-7 punti a stagione. Per questo investire in questo settore, come fa ora l’Inter, dà un ritorno nei risultati".

Il calcio è cambiato per sempre dopo il covid?

"Il calcio, come il mondo. Oggi abbiamo strumenti per controllare eventuali colpi di coda del virus e salvare il calcio in presenza. Di certo, non c’è stata una categoria più controllata di quella che ruota attorno al nostro calcio".