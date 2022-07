Carlo Cottarelli , presidente di Interspac , ha rilasciato un'intervista alla Prealpina in cui ha parlato anche della situazione di Interspac . "Noi abbiamo fatto quello che avevamo promesso di fare, cioè preparare un business plan. Abbiamo lavorato con Deloitte Consulting . Ma la proprietà della società non è interessata a lavorare con noi. E quindi noi non possiamo andare avanti. Mi spiace ma è così. Magari in futuro le cose cambieranno", dice l'ex ministro alla spending review.

Nonostante tutto, Cottarelli definisce un "capolavoro" l'aver riportato Lukaku a Milano. In ultimo, un parere sulla questione San Siro. "E’ chiaro che una società come l’Inter ha bisogno di uno stadio in condizioni migliori di quello di San Siro, che poi si costruisca un altro stadio o si metta a posto quello esistente non importa. Se ne potrebbe parlare in dettaglio soltanto trovandosi a considerare di entrare effettivamente nella società. Ma visto che questa possibilità per il momento non interessa alla proprietà attuale, è inutile fare elucubrazioni su quale sia la soluzione migliore".