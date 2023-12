"Non mi piace parlare dei giocatori a livello individuale, mi piace parlarne all'interno di un collettivo ed è ciò che farò" premette Sergio Conceiçao, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Famalicão, conferenza durante la quale è stato sollecitato su Mehdi Taremi. "Parliamo del miglior marcatore della scorsa stagione, uno dei migliori marcatori della storia del Porto, che veniva dal Rio Ave e ha avuto una carriera fantastica nel nostro club".

"La gente guarda gli attaccanti dal punto di vista dei gol o degli assist. Ma non è così. Un esempio ne è il nostro gol a Barcellona. È Taremi che preme per recuperare palla nella nostra area ed è Taremi che tira nell'area opposta, non riesce a segnare e lascia che la palla arrivi a Pepê, che segna. Per questo sono molto contento di Taremi, che è stato un giocatore fantastico, e vi do una notizia: domani giocherà. Gioca perché, ogni volta che lavora come voglio io per la squadra, che non ha a che fare solo con quello che fa con la palla, ha anche a che fare con quello che fa senza palla, per me gioca. Basta ricordare che lui, insieme a Varela, è stato il giocatore che ha corso di più al Barcellona. Abbiamo corso di più ed è andata bene, perché la pressione che abbiamo esercitato è stata molto buona. Quindi, ripeto, sono molto soddisfatto di Taremi".

