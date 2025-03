Antonio Cassano non è rimasto sorpreso dall'andamento della partita di ieri sera al De Kuip di Rotterdam, dove l'Inter ha battuto agevolmente il Feyenoord 2-0, sbagliando pure un calcio di rigore: "Il Feyenoord è troppo scarso, una roba imbarazzante che non si può vedere - il parere di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. L’Inter poteva stare un giorno senza prendere gol e poteva farne 5-6 gol senza problemi: non c’è mai stata partita. E' molto più forte e lo ha dimostrato senza se e senza ma. Non c’era discussione sulla qualificazione e al ritorno sarà la stessa identica roba, se non peggio, perché il Feyenoord è troppo troppo scarso. Io mi vergognerei fossi un giocatore del Milan o della Juve, che ha perso con il PSV che ha preso sette gol dall'Arsenal".

Parlando di Alessandro Bastoni, schierato nell'inedita posizione di quinto a sinistra, Cassano si dice in disaccordo con Simone Inzaghi che lo ha definito un giocatore top: "Se iniziamo a dire che Bastoni è forte, internazionale e mondiale... Bastoni non è buono, per me. Se poi vogliamo dire che è diventato anche un marcatore forte... Anche in Supercoppa ne ha fatti tanti di disastri; in generale, ha fatto molti più errori rispetto agli altri anni. In Italia l’Inter fa uno sport diverso e soprattutto io i difensori li giudico quando devono giocare uomo contro uomo, a 50 metri dalla porta. Bastoni gioca a cinque dove non marca nessuno. Non fa reparto da solo, non posso farlo passare come fenomeno".

