Daniele Mensi, Managing Director di DigitalBits, il main sponsor dell'Inter finito al centro di un caso relativo ai mancati pagamenti verso il club nerazzurro, è intervenuto rispondendo agli utenti del gruppo ufficiale Telegram della piattaforma scaricando la responsabilità nei confronti del gruppo che controlla il brans: "Zytara è la società principale, che sponsorizza il club nerazzurro con il brand DigitalBits.Come più volte ripetuto, le partnership con Inter e Roma sono contrattualmente gestite da Zytara, quindi se qualcuno si aspetta da noi una risposta o dettagli in merito, purtroppo, nessuno di noi può parlare a nome suo. Conoscendo tutti i team coinvolti, sono fiducioso che prenderanno tutte le misure necessarie per dare a tutti noi la fiducia e l’impegno per sfruttare la blockchain di DigitalBits. In definitiva, qui è dove viene creato il valore: fidiamoci del processo", le sue parole riportate da Calcioefinanza.it.