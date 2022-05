Dopo la vittoria dell'Inter nella finale scudetto di Primavera 1 contro la Roma, Casadei si è concesso ai microfoni di Sportitalia per commentare la sfida vinta dai nerazzurri 1-2 dopo i tempi supplementari.

"E' una bella soddisfazione vincere davanti a Marotta e Ausilio, significa che ci danno importanza. Sono molto contento sia per il premio che per il campionato vinto - le sue parole -. Per arrivare a certi livelli serve dedizione e lavoro, tutto piano piano arriverà. Futuro? Non lo so, io penso a fare bene in campo. Il resto poi arriva".