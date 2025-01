Parlando ai microfoni dell'edizione milanese del Corriere della Sera, Fabio Caressa si lancia in alcuni pronostici sulle vincitrici delle varie competizioni: "La Champions League la potrebbero vincere l’Inter o il Liverpool. Scudetto? Se lo conquistasse l’Atalanta che investe sui giovani e sta facendo grandi cose grazie all’allenatore e alla società farebbe bene al calcio italiano. Per il Mondiale per Club dico forse Real Madrid".

Da cittadino ormai acquisito di Milano, Caressa dice la sua anche sullo stadio di San Siro: "Mancano i servizi e invece un impianto deve essere fruibile. Al Bernabeu ci puoi vivere una giornata intera, al Meazza no. Non ci sono dotazioni adatte, ristoranti. Va rifatto da capo. Dicendo “gli stadi non si toccano” non si va da nessuna parte: la Roma dovrebbe giocare al Colosseo. Un impianto nell'hinterland? Non sarebbe stato un problema. Serve uno stadio moderno: dovunque sia, sia".

