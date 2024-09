Le prestazioni dell'Inter agli antipodi nel giro di quattro giorni tra Manchester e derby di Milano hanno portato Fabio Caressa a fare una riflessione sulla nuova Champions, che obbliga, a suo avviso, certe squadre a fare determinati ragionamenti sul doppio impegno: "Ci sono squadre che sembrano veramente in difficoltà dopo la prima giornata di Champions, competizione che drena molte energie nervose - le parole pronunciate dal giornalista nell'intervento sul suo canale Youtube -. E' stato il caso di Inter e Atalanta; al Milan è successo l'opposto perché le energie (nel derby, ndr) sono dovute arrivare dopo la brutta figura con il Liverpool. Ho l'impressione che i 30enni dell'Inter siano più concentrati sull'Europa che dà più visibilità, non dico che abbiano deciso quale sia l'obiettivo. Io so che la società a inizio anno è intervenuta dicendo 'noi non possiamo scegliere', e così continua a fare Inzaghi. Non è una questione di scelta, ma di mentalità. Secondo me la Coppa porta via un sacco".

