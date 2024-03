Tra Inter ed Empoli, è sicuro Fabio Caressa: sarà l'Inter a vincere. "Inter-Empoli 1, su questa non ci sono dubbi" ha detto il telecronista di Sky a Radio Deejay, dove poco dopo ha anche espresso la sua opinione sulla questione Acerbi-Juan Jesus."A prescindere da ciò che è successo, i messaggi che Acerbi e la sua famiglia hanno ricevuto sono incivili" ha precisato prima di tutto.

Sulla sentenza e su quanto accaduto ha aggiunto:

"Sono rimaste delle domande irrisolte. Nella sentenza c'è scritto che è stata fatta un'offesa, sulla quale non sappiamo nulla. Io credo che forse sarebbe stato meglio se avessero pubblicate le dichiarazioni ufficiali di Acerbi e Juan Jesus. L'importante è che non ritorni il concetto che le cose in campo devono rimanere in campo, non siamo più nel Medioevo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!