Ormai è solo questione di ore per vedere Valentin Carboni indossare la maglia dell'Olympique Marsiglia: nei prossimi giorni, l'attaccante in arrivo dall'Inter è atteso in Provenza per svolgere le visite mediche col suo nuovo club. L'attesa per vederlo all'opera è già tanta, al punto che, secondo RMC Sport, Carboni potrebbe essere già impiegato da Roberto De Zerbi per la partita di sabato contro l'Augsburg, prova generale in vista dell'inizio della Ligue 1.

Considerando il suo ruolo di centrocampista offensivo, almeno stando alla visione del tecnico dei Phocéens, Carboni potrebbe contendere una maglia ad Amine Harit.

