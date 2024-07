"La caccia all'Inter è ufficialmente aperta". Così Fabio Capello, sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea l'avvio della stagione delle squadre che vogliono togliere lo scudetto ai nerazzurri.

La prima rivale, il Milan, ha iniziato ieri con il nuovo tecnico Fonseca. Secondo Capello, però, anche con Morata o Lukaku, è presto per dire che i rossoneri saranno all'altezza dell'Inter solo con l'acquisto di un ottimo centravanti. "Le squadre sono ancora in costruzione, alcune hanno cambiato guida tecnica, altre non si sa ancora di preciso come si muoveranno sul mercato", spiega l'ex allenatore.

Un discorso che vale per tutte le pretendenti, ma non vale per l'Inter, che invece ha cambiato proprietà ma con la garanzia che si chiama Beppe Marotta. La mossa di Oaktree di confermare il management - secondo Capello - garantisce continuità tecnica ed economica. E poi i rinforzi sono già arrivati: Taremi, Zielinski e Martinez. "Magari presto pure Kim dal Bayern. Ecco, l'Inter à forse l'unica tra le grandi a essere fatta e finiti già al 9 luglio e non è cosa da poco", spiega Capello.