"L'Inter si è svegliata dopo il gol del Bayern. All'inizio ha sofferto un po', il Bayern ha giocato meglio. C'era nell'aria la situazione che potessero segnare. Però poi una grande reazione dopo il gol subito, in cui ha dimostrato di avere tante cose per poter passare il turno". E' il commento di Esteban Cambiasso dagli studi di Sky Sport dopo la qualificazione dell'Inter in semifinale di Champions League.

"Tra queste cose che ha dimostrato c'è il coraggio, all'inizio la squadra sembrava un po' accontentarsi e invece non lo ha fatto - dice ancora l'ex centrocampista -. Poi con le tedesche quando cali un pochettino soffri un pochettino, ma diciamo che a questo livello soffrire un po' ci sta. L'esultanza di Lautaro? E' quella di chi ha capito anche il momento, il gol arriva un po' come quello di Frattesi all'andata, l'Inter è stata molto brava lì e non sappiamo cosa sarebbe successo".

"Ogni turno che passi - prosegue il Cuchu - è una storia che ti dà forza. Il Bayern era tra le squadre che lottavano per vincerla la Champions, guarda anche chi è entrato dalla panchina. E' una squadra molto forte e l'Inter non ha sofferto più di tanto. All'andata il risultato è stato quasi sempre favorevole tranne i primi 20' e l'occasione per Kane. Se vediamo i 180' c'è stata la reazione dopo il gol e quindi non c'è stata una grande sofferenza".