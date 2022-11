Archiviata la due giorni di Champions League, Inter e Juventus si preparano alla sfida di domenica sera all'Allianz Stadium. Dagli studi di SkySport, Esteban Cambiasso anticipa i temi del Derby d'Italia: "Credo che un eventuale risultato positivo a Torino contro la Juventus potrebbe definitivamente rilanciare l’Inter anche in ottica scudetto - ha detto l'ex centrocampista argentino -. Il passo del Napoli è magnifico, chi è dietro deve sperare in qualche inciampo, ma vincere a Torino vorrebbe dire tanto per i nerazzurri. Il rientro di Chiesa? Importante per Allegri, se giocasse pochi minuti, l'Inter potrebbe riuscire a dimostrare di essere più forte".