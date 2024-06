Intervistato da Kafa Sports, Hakan Calhanoglu ha messo a tacere le dicerie circolate sul suo conto, secondo le quali sarebbe stato lui in prima persona a spingere per la nomina di Vincenzo Montella come ct della Nazionale turca: "Sono molto addolorato da questa notizia, non mi intrometto mai in queste faccende. Ho un solo dovere: prendermi cura della squadra", le parole del centrocampista dell'Inter.

Hakan Çalhanoğlu: Milli Takımın başına Montella’yı benim getirttiğimi söylüyorlar. Bu haberlere çok üzülüyorum. Ben bu işlere hiç karışmam. Benim tek görevim var: O da takıma sahip çıkmak! pic.twitter.com/P34L6dtEpS — KAFA Sports (@sportskafa) June 10, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!