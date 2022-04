Dal ritiro della Nazionale turca, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, torna sull'amarezza per il mancato accesso alle finali da parte della squadra di Stefan Kuntz dopo la sconfitta con il Portogallo: "Ci sarebbe piaciuto andare al Mondiale, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato con una buona squadra come il Portogallo, non abbiamo iniziato la partita come avremmo voluto ma nel secondo tempo abbiamo reagito, giocando bene e creandoci anche un'occasione. Adesso penseremo al 2024, dobbiamo lavorare sodo per migliorare". Contro il Portogallo, la Turchia ha sperimentato per la prima volta la difesa a tre, modulo adottato anche dall'Inter di Simone Inzaghi: "Sono molto contento di questo sistema. Ora tutti giocano con la difesa a tre, perché non dovremmo farlo anche noi? I giocatori per farlo li abbiamo".