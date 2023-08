Secondo Gianluigi Buffon, protagonista di un'intervista con la Gazzetta dello Sport, la Serie A al via tra poche ore sarà "bella e spettacolare" perché "per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede". A proposito di griglia di partenza tricolore, l'ex portiere della Nazionale italiana si sbilancia sulla favorite: "Dico Napoli, Inter e Juve. Zona Champions? Oltre a queste tre, aggiungo Milan, Lazio e Roma".

L’Inter sembra più debole in attacco. E’ d’accordo?

"I nerazzurri partono da una certezza: Lautaro Martinez. Vicino a lui Inzaghi saprà mettere i giocatori adatti ad esaltarne le qualità. Senza Lukaku e Dzeko, ma con Thuram e Arnautovic, l’Inter è in corsa per il titolo".

Parlando degli scudetti del passato, vinti nel suo periodo juventino, infine, Buffon cita quelli che gli hanno dato più gioia: Il primo, nel 2001-02, perché inaspettato. Vincemmo all’ultima giornata grazie alla sconfitta dell’Inter, era il famoso 5 maggio... E poi il primo scudetto con Conte in panchina, 2011-12: quel successo ha dato senso alla mia scelta di restare alla Juve anche in B, dopo Calciopoli. Sapevo che saremmo tornati ai vertici".