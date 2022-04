"Vinca il migliore, poi se indossa il nerazzurro tanto meglio... . L’Inter incontra la Juve in un momento di grande spolvero. Sarà molto dura, anche se spero di sbagliarmi". Così Roberto Boninsegna , parlando al Corriere di Torino dell'attesissimo derby d'Italia, in programma domani sera all'Allianz Stadium. Una gara di cartello della Serie A che, secondo Bonimba , è "paragonabile a una grande classica come la Milano-Sanremo, ma sarà una corsa a eliminazione: chi perde dice addio alle ultime chance di rimonta-scudetto".

Juve-Inter è una partita speciale per Boninsegna, soprattutto dopo il suo passaggio da Milano a Torino che nel 1976 fece molto scalpore: "All’inizio non ci volevo andare alla Juve. Mi sentivo una bandiera inamovibile nerazzurra. Dissi al presidente Fraizzoli: "Alla Juve ci andrà lei". Ma la società aveva già deciso. E ai tempi non c’erano molte possibilità di trattare. Dovetti accettare. Oggi dico: "Meno male". In bianconero ho trascorso tre anni splendidi, in una società che era anche una famiglia eccezionale. Due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa di cui conservo ancora il trofeo in miniatura".

Il percorso inverso lo potrebbe fare Paulo Dybala, lasciando la Vecchia Signora per la Beneamata la prossima estate: "Ma non al posto di Lautaro, direi insieme. Se fossi l’allenatore nerazzurro vorrei un trequartista come Dybala, intelligente e abile a inquadrare la porta, alle spalle di due punte come Lautaro e Dzeko. Li farei giocare tutti e tre insieme. Ma temo che Simone Inzaghi abbia un’altra mentalità, tanto che rischia di aver quasi perso un campionato che pareva quasi vinto".