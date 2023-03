Lunga intervista concessa da Beppe Bergomi a Gianluca Rossi sul canale Youtube del giornalista. Ecco alcuni passaggi dell'analisi dello Zio sul momento dell'Inter e sulle prospettive da qui a fine stagione.

INTER-JUVE E L'ERRORE ARBITRALE - "Rispetto ad altre volte, ho accettato la decisione. E poi va guardata la prestazione. La Juventus è una squadra che per l'Inter è abbastanza complicata, considerando le difficoltà nell'attaccare difese schierate. E poi loro ripartono bene, con gente di gamba che può metterti in difficoltà. Lasciando da parte l'episodio, mi concentro più sulla prestazione. Per me serve recuperare tutti gli elementi e, con essi, l'unione d'intenti. La sensibilità degli arbitri fa la differenza. Ad esempio, in Juve-Samp, l'arbitro avrebbe dovuto capire la situazione guardando Rabiot che non esulta. Per Inter-Juve voglio credere alla spiegazione di Rocchi, ma con tutta la tecnologia che c'è oggi non va bene".

LA SQUALIFICA DI D'AMBROSIO - "D'Ambrosio è uno di quelli che hai sempre. Dispiace sia andato oltre le righe perché ti viene a mancare un elemento nelle rotazioni, con le difficoltà nel reparto difensivo che conosciamo. In fase difensiva serve migliorarsi: i gol arrivano, ma c'è da stare molto attenti in fase difensiva anche a causa del fatto di doversi sbilanciare per creare in attacco".