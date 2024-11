Torna la Champions e torna a parlare Rafa Benitez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio per affrontare i temi riguardanti le partite delle italiane.

Sul Milan.

"Lo 0-0 con la Juventus ha ribadito problemi che sembravano superati dopo la straordinaria vittoria di Madrid. Il Milan non riesce a darsi una continuità di risultati, vive di sbalzi che non fanno bene all’ambiente, si perde in errori - come successe a Cagliari - o in amnesie, come invece è capitato sabato. Ma la Champions può fargli bene, è potenzialmente la sua medicina".

L’Inter trasmette sicurezza.

"Vince in scioltezza in campionato, però il Lipsia è un’insidia, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Delle tedesche non bisogna mai fidarsi, lo sa benissimo Inzaghi, che ha l’opportunità di mettersi in condizione di ulteriore vantaggio. Gli attaccanti stanno benissimo, come dimostrato a Verona, e anche i sostituti dei titolari hanno dato risposte convincenti: all’orizzonte ci sono altre sfide delicate, non è possibile allentare per un attimo e i campioni d’Italia lo sanno, perché Inzaghi non tradisce mai e sa tenere altissima l’attenzione".

Ci sarà da divertirsi anche stavolta.

"Perché oltre alle italiane, c’è Bayern-Psg e domani Liverpool-Real Madrid. Chi ama il calcio potrà gustarsi partire che si preannunciano spettacolari".

