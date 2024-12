Rafa Benitez è protagonista oggi di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico dell'Inter ha parlato anche della sua ex squadra, reduce da una grande annata sotto la guida di Inzaghi.

Rafa, il 2024 è stato l'anno di...?

"Dell'Inter, che ha stracciato il campionato. Dell'Atalanta che ha stravinto la finale di Europa League. Di Ancelotti che ha conquistato l'ennesima Champions League. Del Manchester City che si è imposto di nuovo nella Premier. Di Xabi Alonso e del suo Bayer, che in Bundesliga hanno stravolto i pronostici".

E il 2025 di chi sarà?

"Dell'Inter che è dominante: sei gol in casa della Lazio, poi tre al Cagliari. Ma anche dell'Atalanta, che pure in Champions sta riempiendo con la sua bellezza. E poi di Ancelotti, che sa cosa fare e come farlo, dopo aver superato le difficoltà recenti. E penso, infine, al Liverpool".

C'è subito, a Riad, la Supercoppa italiana.

"C'è la crema del calcio italiano, manca solo il Napoli. Inter-Atalanta è una semifinale di lusso, giocano le squadre che con gli azzurri stanno dando uno strappo alla A: non si sta lassù per caso, con 41 e 40 punti. Saranno loro a giocarsi lo scudetto ma è ancora presto per sbilanciarsi: sulla carta, leggendo gli organici, i campioni d'Italia hanno qualcosa in più ma la sfida promette divertimento".

Uno show annunciato...

"Lautaro ha ritrovato il gol, Thuram non l'ha mai perduto, Barella è un centrocampista di spessore internazionale, Calha raffinato regista e potrei continuare ancora. Peccato che nell'Atalanta non ci sia Retegui ma Gasperini ha sempre le soluzioni sorprendenti e vedo che De Ketelaere è esploso al fianco di Lookman, creando un tandem micidiale".

Per lei è una finale anticipata, par di intuire.

"Quella che uscirà vincente da Inter-Atalanta avrà qualche chance in più di prendersi la Supercoppa. Lo suggerisce l'andamento di questi mesi".

L'Inter e il Napoli sono parte della sua Italia.

"Una sta portando avanti un percorso importante con Inzaghi, al suo quarto campionato: ci arriva con il titolo e con il ricordo della finale Champions del 2023. Conte ha appena riavviato il Napoli, l'ha trovato in difficoltà per 10° posto, però ha avuto al fianco De Laurentiis che ha investito per l'Europa".

