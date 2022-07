"Da un lato abbiamo un gruppo come Suning che ottiene fatturati importanti, ma sul quale la famiglia Zhang ha sempre meno presa. Dall'altro lato c'è una decisione che la famiglia dovrà prendere al di là delle vicissitudini importanti relatie a quei 255 milioni su cui si esprimeranno i tribunali - ha spiegato Bellinazzo nel suo internvento -. La verità è che un club come l'Inter può resistere solo per pochi anni attuando l'autofinanziamento, poi il conto bisogna pagarlo: la garanzia per i tifosi è il fatto che le proprietà che vogliono fare soldi col calcio devono passare dal campo. Quei 255 milioni, ad ogni modo, non c'entrano nulla con l'Inter. E poi è giusto ricordare sempre che Suning nel 2020 ha prodotto 90 miliardi di fatturato, ma non può esportarli. Quindi è evidente che, finché la Cina non muterà strategia economica, l'Inter si troverà in una situazione in cui si andrà avanti solo grazie ai miracoli della dirigenza, altrimenti si deve cedere il passo come nel caso Bremer".