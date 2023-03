La grande impresa dell'Inter di conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League ha inevitabilmente lasciato delle scorie nei giocatori, parecchio provati dal Do Dragao. A livello fisico, tra i più stanchi sicuramente Alessandro Bastoni , uscito dolorante a una coscia al 74' lasciando il posto a De Vrij.

In vista della sfida con la Juventus di domenica sera, il difensore nerazzurro dovrà essere valutato dallo staff di Inzaghi. Oggi l'Inter riposa e il ritorno al lavoro è previsto per la giornata di domani: lì si capirà se per Bastoni si è trattato solo di affaticamento o se invece c'è qualcosa di più.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!