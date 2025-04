Lo status raggiunto in Europa dall'Inter nell'era Inzaghi ormai va ben oltre i risultati di campo, che pure sono considerevoli vista la seconda semifinale di Champions League centrata negli ultimi tre anni. E' quanto si percepisce dalle parole dei rivali, come quelle spese, ad esempio, da Hansi Flick, tecnico del Barcellona, che incrocerà il suo destino con i campioni d'Italia tra dodici giorni: "Apprezzo molto il loro calcio: si difendono molto bene, sono ben organizzati con e senza palla - ha detto il tedesco in conferenza stampa -. L'Inter è una squadra fantastica, Inzaghi è un grande allenatore: ciò che hanno realizzato negli ultimi anni è stato incredibile. Sarà difficile. Pavard? Lo adoro, era uno dei miei giocatori (al Bayern, ndr)".

