Archiviata la stagione con l'Inter Kristjan Asllani ora si proietta ai prossimi impegni con la Nazionale albanese. Intanto, il centrocampista nerazzurro parla in conferenza stampa dal ritiro dei Kombetare, impegnati nei prossimi giorni contro Moldavia e Far Oer per le qualificazioni agli Europei, spiegando anche le sue intenzioni per il futuro: "E' normale che fossi in una squadra che voleva vincere ogni partita. Alla fine ho vinto due Coppe con l'Inter. Ora sono in Nazionale, vogliamo vincere tutti gli incontri e realizzare il sogno di andare all'Europeo".

Dove sarà il futuro di Asllani?

"Sono un giocatore dell'Inter e per me questo è un sogno. Ovviamente continuerò a stare all'Inter anche in futuro. Ho avuto pochi minuti in campo ma quando vedo i giocatori che ci sono lì, penso sia un sogno stare con loro. Ora sono arrivato in Nazionale e voglio che facciamo del nostro meglio".

Che emozioni hai provato a Istanbul, anche se non hai giocato?

È stata una grande emozione per me essere in quella finale, cosa che non capita a tutti i calciatori. Vorremmo vincerla, ma il calcio è così. Ora l'attenzione alla Nazionale, dove vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".