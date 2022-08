Ospite del canale Youtube della Lega Serie A, Kristjan Asllani ha raccontato di aver realizzato un sogno approdando in estate all'Inter, club che tifava da bambino. "Sono partito dall'Albania, sono finito a Buti, in provincia di Pisa, e avevo il sogno di diventare un giocatore. A 13 anni sono andato all'Empoli, alla fine è arrivata l'Inter - le parole del centrocampista -. Sono interista, quindi è stata un'emozione grandissima: io e la mia famiglia eravamo felici. E' un sogno per".

La prima volta a San Siro da bambino.

"Un derby finito 2-1 per l'Inter, non mi ricordo quanti anni avevo ma è stato bello. Sognoavo di giocare in quel campo, ma lì per lì era impossibile da pensare".

Il primo gol in Serie A, per uno scherzo del destino, è arrivato alla Scala del Calcio, proprio contro i nerazzurri.

"E' stato bellissimo, c'erano 75mila persone allo stadio. Sentire il boato ai gol dell'Inter è un'emozione fantastica. Ero molto contento per il mio primo gol".