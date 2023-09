Oggi, ad Appiano Gentile, i giocatori scesi in campo contro il Sassuolo hanno preso parte alla classica seduta di scarico post-partita, mentre chi non ha avuto minuti ha svolto l'allenamento completo. Per quanto riguarda gli acciaccati, prosegue il lavoro personalizzato per Stefano Sensi e Juan Cuadrado, mentre Marko Arnautovic ha fatto terapie.

