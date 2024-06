Carlo Ancelotti lancia una piccola "bomba" riguardante il Mondiale per club. "La Fifa se lo scorda - dice a Il Giornale - Calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito".

Nel corso della stessa intervista, il tecnico ha anche fatto un tuffo nel passato confermando la sua passione nerazzurra da giovane: "Mi prese la Roma versando una cifra importante, mi presentai sparando una richiesta di 100 milioni (di lire, ndr) di ingaggio. Ma loro mi dissero che ero matto! Non firmai, c’era l’Aventino. Giorni caldi e tenaci, poi alla fine trovammo l’accordo di 20 milioni lordi. Da adolescente avevo la passione per i giornalini di cow boys, ma in testa avevo solo il calcio e Mazzola era il mio idolo. Mio cugino di ritorno da Milano mi regalò la sua maglietta dell’Inter e allora diventai tifoso nerazzurro".