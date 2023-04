Ospite questa mattina sulle frequenze di Rai Radio 1, durante la trasmissione 'Radio Anch'io Sport', Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha presentato il quadro dei quarti di finale di Champions League, compresa la doppia sfida che vedrà l'Inter protagonista contro il Benfica: "Sulla carta, stanno meglio i portoghesi, hanno fatto molto bene sia in Champions League che in campionato perché sono solidi. L’Inter, che non è favorita, ha la possibilità di riscattare una stagione altalenante".

Domani Benfica-Inter arbiterà Oliver, l'arbitro del famoso Real-Juve.

"E' un grande arbitro, giovane e capace. Nessuno è perfetto, ma devo dire che in Europa l’arbitraggio è di ottimo livello, soprattutto nelle partite di Champions League. Lasciano correre, utilizzano poco il VAR. E una maniera di arbitrare diversa, sicuramente migliore e che privilegia lo spettacolo".